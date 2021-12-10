Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки составило 3 477 человек

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 89, при этом впервые с 26 октября умерших оказалось менее 90. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 35 124 смерти из- за ковида, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Днем ранее в городе умерли 92 пациента.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 477 против 2 948 днем ранее. Всего выявили 1 978 376 случаев. В относительном выражении прирост составил 0,18%.