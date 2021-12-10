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Защита ректора "Шанинки" просит прокурора и следствие о его освобождении после слов Путина

12:32 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении после заявления президента РФ Владимира Путина на заседании СПЧ. Об этом ТАСС рассказал член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

"Вчера в ходе заседания Совета по правам человека Путин заявил, что Зуеву не место в СИЗО. В связи с этим адвокаты ректора подали ходатайства прокурору Москвы Денису Попову, главе ГУ МВД Олегу Баранову и следователю, в чьем производстве находится дело, ходатайство о его освобождении", - сказал он.

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