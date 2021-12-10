Из-за метели 130 человек остались ночевать в норильском кинотеатре
13:00 10.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре. Вместе с посетителями там застряли и работники городского центра культуры.
Они раздали посетителям вафли, чай и предложили бесплатно показывать фильмы всю ночь, сообщает издание «Таймырский телеграф».
Позже в Норильске и окрестностях погодные условия улучшились, и наутро всех застрявших в кинотеатре людей развезли по домам. Сейчас власти города просят жителей не выходить на улицу и не пользоваться личным автомобильным транспортом без крайней необходимости.
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