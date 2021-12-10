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Из-за метели 130 человек остались ночевать в норильском кинотеатре

13:00 10.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре. Вместе с посетителями там застряли и работники городского центра культуры.

Они раздали посетителям вафли, чай и предложили бесплатно показывать фильмы всю ночь, сообщает издание «Таймырский телеграф».

Позже в Норильске и окрестностях погодные условия улучшились, и наутро всех застрявших в кинотеатре людей развезли по домам. Сейчас власти города просят жителей не выходить на улицу и не пользоваться личным автомобильным транспортом без крайней необходимости.

При температуре от -18 до -23 порывы ветра могут достигать 25 м/с.  Говорит Москва

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