Из-за метели 130 человек остались ночевать в норильском кинотеатре

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре. Вместе с посетителями там застряли и работники городского центра культуры.

Они раздали посетителям вафли, чай и предложили бесплатно показывать фильмы всю ночь, сообщает издание «Таймырский телеграф».

Позже в Норильске и окрестностях погодные условия улучшились, и наутро всех застрявших в кинотеатре людей развезли по домам. Сейчас власти города просят жителей не выходить на улицу и не пользоваться личным автомобильным транспортом без крайней необходимости.

При температуре от -18 до -23 порывы ветра могут достигать 25 м/с. Говорит Москва