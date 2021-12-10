Напавший на школу в Казани Галявиев признан вменяемым - СК

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспертиза признала Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, вменяемым, он подлежит уголовной ответственности. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В соответствии с заключением комплексной психолого- психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - сказала она.

Петренко отметила, что, согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".