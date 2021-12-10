Белоруссия планирует в будущем году рефинансировать часть госдолга с Россией
13:20 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия в будущем году рассчитывает провести рефинансирование части госдолга с Россией. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России. Работаем с Евразийским фондом стабилизации и развития. Плюс у нас есть валютные остатки, которые при необходимости будут задействованы на эти цели", - отметил глава Минфина, которого цитирует агентство БелТА.
Селиверстов уточнил, что "в следующем году выплаты по госдолгу" составят "порядка 10 млрд белорусских рублей". "Они прирастают по сравнению с этим годом на сумму около 2 млрд [белорусских] рублей", - уточнил он.
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