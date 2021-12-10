Число проверок бизнеса сократилось минимум вдвое по сравнению с 2019 годом - Григоренко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество проверок бизнеса снизилось как минимум в два раза по сравнению с 2019 годом после вступления в силу в июле 2021 года ключевых положений закона о госконтроле. Об этом сообщил в пятницу вице- премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы уже видим, что как минимум в два раза сократилось количество надзорных мероприятий. Я сравниваю с 2019 годом, потому что в 2020 году был мораторий в силу ковида", - сказал он на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Как пояснил вице-премьер, такая динамика связана со вступлением в силу ключевых положений закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ. "Этим законом с 1 июля введена обязанность перехода на риск-ориентированный подход при проведении всех контрольно-надзорных мероприятий в РФ. И у нас все надзорные органы меняли свои положения, отказываясь от плановых проверок. Это затрагивало чуть менее 500 нормативно-правовых актов", - пояснил Григоренко.