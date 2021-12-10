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Мишустин призвал увеличить долю компаний, ориентированных на экспорт, в РФ их менее 1%

14:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал преодолеть дисбаланс в доле компаний, ориентированных на экспорт, сейчас их в России менее 1%. Об этом он заявил на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"Сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее одного процента. Этот дисбаланс предстоит преодолеть", - сказал премьер.

По словам главы кабмина, необходима единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее. Также нужен комплекс мер для помощи компаниям, которую они будут получать на каждом этапе своего развития, в том числе в части снижения административных и организационных барьеров для выхода на внешние рынки, добавил Мишустин.

"Необходимо помогать и начинающим экспортерам. Ведь зачастую они производят хорошую конкурентоспособную продукцию и стремятся найти иностранных покупателей, но просто не знают, с чего начать. Действуют буквально методом проб и ошибок. Опасения непросчитанных рисков могут ограничивать маневры, лишать их стимулов и инициативы", - указал премьер.

Мишустин добавил, что такие предприниматели должны иметь возможность получить всю полезную информацию и недостающие знания, "чтобы скорее выходить на более высокие уровни зрелости, приобретать практический опыт".

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