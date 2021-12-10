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Минюст США одержал победу в британском апелляционном суде по делу об экстрадиции Ассанжа

14:12 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении суда.

Теперь дело будет возвращено суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

"[Апелляционный] суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришел к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность [по поводу угрозы самоубийства Ассанжа], которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра [внутренних дел], который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США", - говорится в решении суда.

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