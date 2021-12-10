В Ереване заявили, что ВС Азербайджана попытались атаковать на восточном участке границы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана в пятницу предприняли попытку атаки в направлении боевых позиций армянской армии на восточном участке границы.

"10 декабря около 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские боевые позиции, расположенные в восточной части армяно- азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник, понеся потери в живой силе, был отброшен на исходные позиции. В настоящий момент перестрелка продолжается", - говорится в заявлении Минобороны Армении.