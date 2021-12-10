В Ереване заявили, что ВС Азербайджана попытались атаковать на восточном участке границы
14:32 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана в пятницу предприняли попытку атаки в направлении боевых позиций армянской армии на восточном участке границы.
"10 декабря около 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские боевые позиции, расположенные в восточной части армяно- азербайджанской границы. В результате ответных действий армянской стороны противник, понеся потери в живой силе, был отброшен на исходные позиции. В настоящий момент перестрелка продолжается", - говорится в заявлении Минобороны Армении.
НОВОСТИ
- 16:00 10.12.2021
- Полиция ФРГ предотвратила теракт в Гамбурге - Bild
- 15:32 10.12.2021
- Франция рассекретит архивы по войне в Алжире на 15 лет раньше, чем планировалось
- 15:30 10.12.2021
- SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
- 15:12 10.12.2021
- Львовский облсовет обратился к Раде с требованием переименовать Россию в "Московию"
- 15:10 10.12.2021
- Андрей Воробьев обсудил с подмосковными педиатрами меры поддержки медиков
- 15:00 10.12.2021
- Ситуация с кораблем ВМС Украины лишний раз показывает опасность провокаций - Песков
- 14:12 10.12.2021
- Минюст США выиграл апелляцию по делу об экстрадиции Ассанжа
- 14:00 10.12.2021
- Мишустин призвал увеличить долю компаний, ориентированных на экспорт, в РФ их менее 1%
- 13:32 10.12.2021
- Число проверок бизнеса сократилось минимум вдвое по сравнению с 2019 годом - Григоренко
- 13:20 10.12.2021
- Белоруссия планирует в будущем году рефинансировать часть госдолга с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать