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Ситуация с кораблем ВМС Украины лишний раз показывает опасность провокаций - Песков

15:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с кораблем управления "Донбасс" ВМС Украины лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают данную ситуацию.

Песков пояснил, что любая незначительная провокация может привести к "очень и очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин", - добавил представитель Кремля.

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