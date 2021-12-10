Львовский облсовет обратился к Раде с требованием переименовать Россию в "Московию"
15:12 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Львовского областного совета в пятницу со второй попытки одобрили постановление с обращением к Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием официально переименовать Российскую Федерацию в "Московию".
Перед голосованием, которое транслировалось на ютуб- канале облсовета, один из депутатов назвал документ "фундаментальным", после чего в зале раздался смех. Однако спикер законодательного собрания Ирина Гримак поддержала выступавшего. В итоге решение было принято 59 голосами. Всего в облсовете числится 84 депутата. В четверг депутатам удалось внести это постановление в повестку дня, однако не хватило голосов для его утверждения.
В документе отмечается, что депутаты Львовского областного совета обращаются к президенту и Верховной раде с требованием "восстановить историческую справедливость" и в дальнейшем использовать название "Московия" вместо названий Россия или Российская Федерация на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в средствах массовой информации на территории Украины. "В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", - указано в обращении.
Инициатором постановления выступила фракция партии "Самопомощь". Теперь оно будет направлено главе государства и Верховной раде.
Ранее подобное предложение неоднократно высказывал депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев. В стране также звучали предложения сменить название Украины на "Русь- Украина" и отобрать у России "бренд" русские.
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