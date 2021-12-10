Франция рассекретит архивы по войне в Алжире на 15 лет раньше, чем планировалось

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции откроют доступ к архивам расследований, связанных с войной в Алжире, на 15 лет раньше, чем планировалось изначально. Об этом заявила в пятницу министр культуры Франции Розлин Башло в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Я открываю архивы судебных расследований жандармерии и полиции, связанных с алжирской войной, на 15 лет раньше положенного", - заявила министр. Она пояснила, что это необходимо для борьбы с фальсификацией истории и улучшения отношений между двумя странами. В ответ на вопрос о том, не опасается ли она последствий в случае вскрытия фактов пыток и нарушения законов со стороны французской армии, министр заявила, что признавать такие факты - в интересах страны.

"Мы должны восстановить отношения с Алжиром, и сделать это можно только на основе правды", - подчеркнула Башло.

В марте 2021 года Елисейский дворец объявил о решении рассекретить государственные архивы более чем полувековой давности. Это касается документов, относящихся к эпохе войны в Алжире. В президентской администрации одновременно указали на необходимость "соблюдения интересов национальной обороны".

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что власти разрабатывают закон о "признании и репарации" для воевавших в Алжире на стороне Франции в период с 1954 года по 1962 год представителей ополчения "харки". В октябре он почтил память жертв полицейской операции против алжирских манифестантов 17 октября 1961 года.