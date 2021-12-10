Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных педиатров за важную работу и обсудил с ними меры поддержки медиков
15:10 10.12.2021
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Хочу сказать вам спасибо за благородную службу. Здесь присутствуют люди, которые десятилетиями работают в первичном звене – а это самое сложное. Важно обсудить, как мы можем быть полезны, дать дополнительную заботу и внимание опытным педиатрам и тем, кто только начинает свою работу. Задача власти – быть вашими партнерами. Все что касается цифровизации, решений, которые упрощают жизнь врачей, поставки новых машин – это наша ответственность», – сказал губернатор.
В Подмосковье о здоровье более чем полутора миллионов детей заботятся около 2,6 тыс. врачей-педиатров. В своих краях хорошо знают и ценят Илью Соломоновича Угорского, семейного врача Каринской амбулатории. Он здесь трудится с самой юности. На его глазах пациенты растут, взрослеют и приводят уже своих детей и внуков.
На днях в Ершовскую амбулаторию поставили 2 новых «неотложки» «Лада Ларгус». Всего за этот год подмосковные учреждения здравоохранения получат 341 автомобиль для скорой медпомощи и 428 – для неотложной. Чтобы поддержать медработников в регионе действует ряд специальных программ - «Социальная ипотека», «Земский доктор». Также теперь можно получить землю в безвозмездное пользование, либо ежемесячно 20 тыс. руб. на аренду жилья.
«Я недавно получила земельный участок, – рассказала на встрече заведующая педиатрическим отделением Зарайской ЦРБ Анна Федорова. – Это не просто кусок земли. Он в хорошем районе, где можно подвести газ, сделать свет, воду. Рядом есть инфраструктура, ледовый дворец, парк. Есть возможность жить всей семьей. Все эти социальные меры – они приятны. Их, возможно, часто не все замечают, но они для нас играют большую роль, в такие моменты мы понимаем, что нужны».
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