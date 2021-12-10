SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе

15:30

12 декабря стартует SberDesign Conf - первая конференция Сбера по дизайну. В мероприятии примут участие ведущие мировые эксперты в сфере дизайна, также в конференцию войдут сессии по разным креативным областям, начиная от истории дизайна до промышленного и цифрового. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

На открывающей сессии выступят: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. В ходе конференции своим видением дизайна также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

В программе предусмотрено 15 панельных сессий:

1) «Дизайн всего» (открывающая сессия);

2) Digital Avatar (цифровой аватар);

3) «Продуктовый дизайн»;

4) CGI (computer-generated imagery);

5) CX/UX research (исследование клиентского опыта);

6) VR (virtual reality, виртуальная реальность);

7) «Шрифтовой дизайн»;

8) «Архитектура»;

9) «Дизайн-системы»;

10)«Дизайн-менеджмент»;

11)«Звуковой дизайн»;

12)«История дизайна»;

13)«Коммуникационный дизайн»;

14)Fashion (мода);

15)«Промышленный дизайн».

Конференция SberDesign Conf будет интересна как для профессионалов, так и для желающих научиться лучше разбираться в дизайне и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.