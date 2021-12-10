SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
15:30 10.12.2021
12 декабря стартует SberDesign Conf - первая конференция Сбера по дизайну. В мероприятии примут участие ведущие мировые эксперты в сфере дизайна, также в конференцию войдут сессии по разным креативным областям, начиная от истории дизайна до промышленного и цифрового. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.
На открывающей сессии выступят: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. В ходе конференции своим видением дизайна также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.
В программе предусмотрено 15 панельных сессий:
1) «Дизайн всего» (открывающая сессия);
2) Digital Avatar (цифровой аватар);
3) «Продуктовый дизайн»;
4) CGI (computer-generated imagery);
5) CX/UX research (исследование клиентского опыта);
6) VR (virtual reality, виртуальная реальность);
7) «Шрифтовой дизайн»;
8) «Архитектура»;
9) «Дизайн-системы»;
10)«Дизайн-менеджмент»;
11)«Звуковой дизайн»;
12)«История дизайна»;
13)«Коммуникационный дизайн»;
14)Fashion (мода);
15)«Промышленный дизайн».
Конференция SberDesign Conf будет интересна как для профессионалов, так и для желающих научиться лучше разбираться в дизайне и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.
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