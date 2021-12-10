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Полиция ФРГ предотвратила теракт в Гамбурге - Bild

16:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы ФРГ предотвратили теракт в Гамбурге, который предположительно намеревался осуществить 20-летний немец марокканского происхождения. Об этом сообщила в пятницу газета "Бильд" со ссылкой на сенатора по внутренним делам Энди Гроте.

"Мы здесь имеем дело с очень, очень серьезным случаем, которого до сих пор в Гамбурге еще не было", - приводит его слова издание. Подозреваемый пытался купить огнестрельное оружие и гранату. Во время обысков в его квартире следователи обнаружили все компоненты, необходимые для создания самодельного взрывного устройства.

Мужчина был задержан еще 26 августа, но власти только сейчас сообщили об этом.

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