Ситуация с ковидом ухудшилась в трех российских регионах
16:12 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с коронавирусом ухудшилась за неделю в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Чечне. В 12 регионах положение улучшилось, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в трех субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе", - сказала она.
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