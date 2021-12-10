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Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа

16:32 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная федерация журналистов (МФЖ), базирующаяся в Брюсселе, "решительно возражает" против решения Апелляционного суда Англии и Уэльса, который поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление МФЖ опубликовала в пятницу на своей странице в "Твиттере".

"Международная федерация журналистов решительно возражает против этого решения и поддержит любые усилия, которые команда юристов Ассанжа может приложить для обжалования решения", - говорится в публикации. Представители МФЖ также призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена "положить конец многолетнему политически мотивированному преследованию" австралийского журналиста и снять с него обвинения.

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