Нобелевская премия мира вручена журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе
17:00 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевская премия мира 2021 года вручена в пятницу на церемонии в ратуше Осло главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Трансляция мероприятия ведется на сайте премии.
Они получили нобелевскую медаль и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс- Андерсен.
В октябре комитет объявил о присуждении премии двум журналистам за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".
Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. В прошлом году церемония из-за пандемии состоялась в онлайн-формате.
Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики.
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