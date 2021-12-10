РФ зеркально ответила США на "завуалированную высылку" российских дипломатов - Рябков
17:12 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия направила зеркальный перечень ограничений для диппредставительств США в ответ на "завуалированную высылку" российских дипломатов Вашингтоном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.
"Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны. Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств, в ответ на его недружественные шаги", - сказал он.
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