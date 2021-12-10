РФ зеркально ответила США на "завуалированную высылку" российских дипломатов - Рябков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направила зеркальный перечень ограничений для диппредставительств США в ответ на "завуалированную высылку" российских дипломатов Вашингтоном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

"Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны. Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств, в ответ на его недружественные шаги", - сказал он.