В Японии отменят льготы для частных компаний, не повышающих жалование служащим

17:40 Источник: Lenta.ru

В Японии собрались наказывать фирмы, отказывающиеся повышать зарплату своим сотрудникам. Власти страны утвердили параметры предстоящей в 2022 финансовом году налоговой реформы, которая предусматривает в том числе отмену льгот для таких частных компаний. Об этом пишет газета Yomiuri.

Так, например, к фирмам, не повышающим работникам зарплату, не будут применяться схемы снижения корпоративного налога. Lenta.Ru