0
0
110
НОВОСТИ

В Японии отменят льготы для частных компаний, не повышающих жалование служащим

17:40 10.12.2021 Источник: Lenta.ru

В Японии собрались наказывать фирмы, отказывающиеся повышать зарплату своим сотрудникам. Власти страны утвердили параметры предстоящей в 2022 финансовом году налоговой реформы, которая предусматривает в том числе отмену льгот для таких частных компаний. Об этом пишет газета Yomiuri.

Так, например, к фирмам, не повышающим работникам зарплату, не будут применяться схемы снижения корпоративного налога.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:27 10.12.2021
Термин "QR-код" термин для многих остается "малопонятным и даже отпугивающим" - ОП РФ
0
93
17:38 10.12.2021
Ольга Голодец выступила на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
0
164
17:12 10.12.2021
РФ зеркально ответила США на "завуалированную высылку" российских дипломатов - Рябков
0
226
17:00 10.12.2021
Нобелевская премия мира вручена журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе
0
253
16:32 10.12.2021
Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа
0
233
16:12 10.12.2021
Ситуация с ковидом ухудшилась в трех российских регионах
0
228
16:00 10.12.2021
Полиция ФРГ предотвратила теракт в Гамбурге - Bild
0
277
15:32 10.12.2021
Франция рассекретит архивы по войне в Алжире на 15 лет раньше, чем планировалось
0
259
15:30 10.12.2021
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
0
263
15:12 10.12.2021
Львовский облсовет обратился к Раде с требованием переименовать Россию в "Московию"
0
264

Возврат к списку