В Японии отменят льготы для частных компаний, не повышающих жалование служащим
17:40 10.12.2021 Источник: Lenta.ru
В Японии собрались наказывать фирмы, отказывающиеся повышать зарплату своим сотрудникам. Власти страны утвердили параметры предстоящей в 2022 финансовом году налоговой реформы, которая предусматривает в том числе отмену льгот для таких частных компаний. Об этом пишет газета Yomiuri.
Так, например, к фирмам, не повышающим работникам зарплату, не будут применяться схемы снижения корпоративного налога. Lenta.Ru
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