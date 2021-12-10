Термин "QR-код" термин для многих остается "малопонятным и даже отпугивающим" - ОП РФ
18:27 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поступающие в большом количестве обращения граждан свидетельствуют о необходимости корректировки используемой в законопроекте терминологии. В частности, целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина „QR-код“ и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», — говорится в документе.
В ОП РФ отмечают, что термин для многих остается «малопонятным и даже отпугивающим», при этом россияне без достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий испытывают затруднения в процессе получения самого кода. «Рекомендуется использование в проекте закона максимально понятной для широкой аудитории терминологии в отношении документации <…>, например, «сертификат иммунного здоровья», «свидетельство…» и т. п.), — предлагают в палате.
НОВОСТИ
- 17:40 10.12.2021
- В Японии отменят льготы для частных компаний, не повышающих жалование служащим
- 17:38 10.12.2021
- Ольга Голодец выступила на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
- 17:12 10.12.2021
- РФ зеркально ответила США на "завуалированную высылку" российских дипломатов - Рябков
- 17:00 10.12.2021
- Нобелевская премия мира вручена журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе
- 16:32 10.12.2021
- Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа
- 16:12 10.12.2021
- Ситуация с ковидом ухудшилась в трех российских регионах
- 16:00 10.12.2021
- Полиция ФРГ предотвратила теракт в Гамбурге - Bild
- 15:32 10.12.2021
- Франция рассекретит архивы по войне в Алжире на 15 лет раньше, чем планировалось
- 15:30 10.12.2021
- SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
- 15:12 10.12.2021
- Львовский облсовет обратился к Раде с требованием переименовать Россию в "Московию"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать