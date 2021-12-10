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Термин "QR-код" термин для многих остается "малопонятным и даже отпугивающим" - ОП РФ

18:27 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественная палата РФ предлагает отказаться от использования термина «QR-код» в законопроектах об их введении в общественных местах и на авиа- и железнодорожном транспорте. Об этом говорится в заключении ОП РФ, размещенном в пятницу в думской электронной базе данных.

«Поступающие в большом количестве обращения граждан свидетельствуют о необходимости корректировки используемой в законопроекте терминологии. В частности, целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина „QR-код“ и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», — говорится в документе.

В ОП РФ отмечают, что термин для многих остается «малопонятным и даже отпугивающим», при этом россияне без достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий испытывают затруднения в процессе получения самого кода. «Рекомендуется использование в проекте закона максимально понятной для широкой аудитории терминологии в отношении документации <…>, например, «сертификат иммунного здоровья», «свидетельство…» и т. п.), — предлагают в палате.

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