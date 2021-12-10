В ООН назвали число мигрантов, которые погибли по дороге к новой жизни

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4,4 тыс. мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке добраться до стран, где они собирались начать новую жизнь. С 2014 года число смертей превысило 45,4 тыс., сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

В ней отметили, что с учетом десятков погибших в ДТП в Мексике в минувший четверг мигрантов, «число смертей в 2021 году превысило 4 470». С 2014 года в МОМ зарегистрировали более 45 400 случаев гибели мигрантов.