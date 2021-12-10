В ООН назвали число мигрантов, которые погибли по дороге к новой жизни
19:35 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ней отметили, что с учетом десятков погибших в ДТП в Мексике в минувший четверг мигрантов, «число смертей в 2021 году превысило 4 470». С 2014 года в МОМ зарегистрировали более 45 400 случаев гибели мигрантов.
НОВОСТИ
- 20:30 10.12.2021
- Омикрон-штамм COVID-19, похоже, захватывает Британию
- 19:50 10.12.2021
- Дмитрий Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток
- 19:43 10.12.2021
- Андрей Воробьев обсудил работу подмосковного Совета по правам человека с его главой Мариной Юденич
- 19:27 10.12.2021
- Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам
- 18:27 10.12.2021
- Термин "QR-код" термин для многих остается "малопонятным и даже отпугивающим" - ОП РФ
- 17:40 10.12.2021
- В Японии отменят льготы для частных компаний, не повышающих жалование служащим
- 17:38 10.12.2021
- Ольга Голодец выступила на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
- 17:12 10.12.2021
- РФ зеркально ответила США на "завуалированную высылку" российских дипломатов - Рябков
- 17:00 10.12.2021
- Нобелевская премия мира вручена журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе
- 16:32 10.12.2021
- Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона об экстрадиции Ассанжа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать