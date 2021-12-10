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Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам

19:27 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира. Встреча проходила в Дубае.

По итогам 11 партий Карслсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5.

Изначально шахматисты должны были провести 14 партий с классическим контролем времени — 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначался бы тай-брейк, в котором участники должны были сыграть четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый «армагеддон» — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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