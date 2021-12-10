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Дмитрий Муратов выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток

19:50 10.12.2021 Источник: Интерфакс

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в своей нобелевской лекции предложил создать Международный трибуна против пыток, чтобы собирать данные об этих преступлениях со всего мира, отметив, что такие практики в тюрьмах и во время следствия сохранились в России с советских времен.

"Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость", - сказал Муратов. "Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности", - отметил он.

По его мнению, дилемма - "народ для государства или государство для народа?" - является главным конфликтом сегодня, который в свое время "Сталин решал массовыми репрессиями".

"Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные дети, от них требуют признания вины без предъявления доказательств", - заявил главред "Новой".

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