Андрей Воробьев обсудил работу подмосковного Совета по правам человека с его главой Мариной Юденич
19:43 10.12.2021
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
«Сегодня День прав человека. Вы продолжительное время успешно и добросовестно работаете на этом важном направлении. Всегда принимаете участие в наиболее сложных, острых ситуациях, чтобы защитить людей, чтобы справедливость восторжествовала, – сказал губернатор. – Хочу поблагодарить за эту работу вас и ваших коллег, которых вы объединяете. Рассчитываю, что в дальнейшем эта обратная связь, являющийся сегодня нормой жизни, будет у нас такой же заметной составляющей».
Марина Юденич сообщила, что по сравнению с 2018 и 2019 годами количество обращений в Совет выросло втрое. И 2/3 из них связано со здравоохранением, с ковидом.
«Отмечу только, что формат и структура этих обращений существенно изменились. Если в первую волну пандемии люди жаловались на то, что не едет скорая, не госпитализируют людей без ковида, то сейчас такого рода обращений стало меньше, – сказала председатель СПЧ. – Это значит, что алгоритмы работают. Если такие обращения и случаются, то я уже знаю, кому звонить, и проблему системно отрабатывают Минздрав, главы».
Еще одна горячая тема – QR-коды. Андрей Воробьёв отметил, что в этом чувствительном вопросе важно быть предельно аккуратными, не доставлять лишних хлопот и гарантировать права жителей: «Это борьба коллективная, а не в одиночку, чтобы пандемия, наконец, отступила. Здесь нужно разъяснять, терпеливо давать ответы на вопросы тем, кто занимает иную позицию. Вчера Президент, как раз, говорил, что нужно быть очень тактичными и в вопросах вакцинации, и введении QR-кодов. Надо действовать, как и прежде, с душой».
На вчерашнем заседании СПЧ при президенте Владимир Путин поставил задачу: содействовать организациям, оказывающим помощь бездомным. Эту тему Андрей Воробьёв также обсудил с Мариной Юденич.
«Мы уже поддерживаем в этом направлении общественные организации. Прошу вас подготовить предложения, обязательно их рассмотрим, – сказал губернатор. – Наша задача – помогать всем, кто находится в беде или тяжелой ситуации».
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