Омикрон-штамм COVID-19, похоже, захватывает Британию

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Великобритании к середине декабря. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, в том случае, если скорость распространения вируса сохранится на нынешнем уровне, к концу года в стране будет выявлено около 1 млн случаев заражения.«Расчеты показывают, что при сохранении текущего тренда в Великобритании будет обнаружено более 1 млн случаев инфицирования [омикрон-штаммом] к концу декабря», — сказано в заявлении ведомства