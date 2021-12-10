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Зеленский не исключает прямых переговоров с Путиным

21:40 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Один плюс один» в пятницу.

«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — сказал Зеленский, комментируя итоги состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом Джо Байденом.

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