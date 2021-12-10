Зеленский не исключает прямых переговоров с Путиным
21:40 10.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — сказал Зеленский, комментируя итоги состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом Джо Байденом.
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