Зеленский не исключает прямых переговоров с Путиным

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Один плюс один» в пятницу.

«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», — сказал Зеленский, комментируя итоги состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом Джо Байденом.