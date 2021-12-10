НАТО не станет гарантировать России невступление Грузии и Украины в альянс

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу», — заявил он, отвечая на вопрос, готов ли альянс отказаться от обещания «со временем принять» Украину и Грузию в НАТО, которое лидеры альянса дали Киеву и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 году. О необходимости дезавуировать это решение саммита НАТО ранее в пятницу заявил МИД РФ.