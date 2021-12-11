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Ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя "Исламское государство"

08:40 11.12.2021 Источник: Интерфакс

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле, сообщают местные СМИ.

В результате двух взрывов в западной части Кабула в пятницу погибли двое и ранены четверо, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на пресс-центр МВД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Двое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения в результате первого взрыва сегодня днем в районе Даште Барчи, в шестом полицейском округе Кабула", - сообщило агентство со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Саида Хости.

Второй взрыв прогремел в районе Поле Суркх, также находящийся в западной части афганской столицы, заселенной преимущественно хазарийцами - шиитами.

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