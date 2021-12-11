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Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против - премьер Польши

08:50 11.12.2021 Источник: Известия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 декабря выдвинул России ультиматум по поводу дальнейших взаимоотношений Москвы с европейскими странами.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил Моравецкий в интервью изданию la Repubblica.

Как считает польский премьер, РФ «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — заявил польский премьер.

Кроме того, по его словам, Запад не должен показывать слабость, соглашаясь на запуск газопровода «Северный поток – 2», который «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».  Известия

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