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НОВОСТИ

Турция не станет воевать с Россией из-за Украины - Bloomberg

09:00 11.12.2021 Источник: Известия

Анкара не будет выступать на стороне Киева, если начнутся боевые действия с участием России и Украины, пишет 9 декабря Bloomberg.

Собеседник агентства подчеркнул, что нежелание Турции противостоять России отражает внешнюю политику «маневрирования» президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, как передает Bloomberg, даже членство Анкары в НАТО и усиление военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи Киеву беспилотников Bayraktar TB2 не повлияют на решение не вступать в конфронтацию с Россией.

«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», — пояснил источник.

8 декабря Эрдоган выразил готовность оказать поддержку России и Украине для «деэскалации напряженности». Он подчеркнул, что Турция готова содействовать «миру в этом регионе».  Известия

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