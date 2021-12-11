Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз России намерен исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году для стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ведомство разработало проект постановления правительства РФ, в рамках которого предусматривается совершенствование механизма предоставления сельской ипотеки.

"С целью стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов предлагается исключить направление по приобретению квартир в многоквартирных домах. Кроме того, предусматриваются механизмы стимулирования банков в работе по данному направлению. Планируется, что изменения будут утверждены в начале 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, за 2021 год в уполномоченные банки поступило более 228,5 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей, из которых выдано более 51 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей. "Всего за 2020-2021 годы в банки поступило более 436 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 931,5 млрд рублей, из которых выдано более 96 тыс. кредитов на сумму 184,7 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре на заседании кабмина сообщил, что правительство планирует выделить еще 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.