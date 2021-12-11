Лидеры России и Китая хотели бы оказаться на моем месте - Байден

10:30 Источник: Lenta.ru

Руководитель любой страны, включая российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, желали бы оказаться на месте главы Белого дома. Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире шоу Джимми Фэллона на телеканале NBC.

«Я с оптимизмом смотрю на нашу страну. Я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал он. Президент пояснил, что считает так из-за больших возможностей США, включая высокоразвитую науку и технологии. Lenta.Ru