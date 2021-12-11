Зеленский обвинил Европу в создании «культа России»
11:00 11.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский обвинил Европу в создании «культа России». Президент Украины подчеркнул, что европейские страны делают это, признавая, что боятся Москву.
«Мы сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто её такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Мы сами делаем культ», - заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1».
Также президент рассказал о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО. При этом он подчеркнул, что Киев продолжает своё движение к Североатлантическому альянсу, несмотря на определённые препятствия. Говорит Москва
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