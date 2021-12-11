Россию беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО - Песков

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию беспокоит концентрация солдат НАТО и США на греческой территории, переброска через греческий порт Александруполис военной техники альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на английском языке греческому телеканалу Antenna.

Беседа состоялась накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи. В среду вечером в эфир вышли первые фрагменты интервью, а полностью оно было показано в передаче "Специальный репортаж" в ночь на субботу.

На вопрос, что Москву беспокоит в обновленном соглашении об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, пресс-секретарь ответил: "Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять".

На замечание корреспондента, что Греция в такой же степени обеспокоена зенитно-ракетной системой С-400, которую Россия поставила в Турцию, Песков ответил, что "С-400 - это оборонительная система, а то, что транспортируется через Александруполис, - это не оборонное оборудование". Пресс-секретарь выразил мнение, что Греция никогда не будет враждебной России. "Но Греция связана обязательствами, вытекающими из членства в НАТО. Это проблема с НАТО для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины", - сказал он.

На вопрос, как, по его ожиданию, Греция отреагирует, если США введет санкции в отношении России из-за Украины, пресс-секретарь сказал, что Россия относится к Греции как к стране-партнеру, дружественной стране, и хотела бы продолжать так к ней относиться. На вопрос, ожидают ли в Москве, что Греция отойдет от линии ЕС, Песков ответил, что "Греция - суверенная страна, и Греция имеет право принимать суверенные решения". На вопрос, "есть ли мир, где бы США и Россия были партнерами, а не противниками", Песков ответил: "При нынешнем положении вещей в наших двусторонних отношениях вряд ли можно это представить".

В конце ноября греческая газета "Ризоспастис" сообщала, что в порту Александруполиса проходит масштабная операция по переброске американской военной техники. Через этот порт в соответствии с недавно обновленным оборонным соглашением между Грецией и Соединенными Штатами должны были быть переброшены более 120 боевых вертолетов и 1 000 боевых машин. Эта техника будет размещена в различных точках восточного крыла НАТО, включая Грецию, Болгарию и Румынию.

Как отмечала в свою очередь газета "Прото тема", Александруполис постепенно становится пунктом переброски техники на широкой территории, благодаря железнодорожному сообщению с портами Болгарии и Румынии на Черном море и возможностью обходить пролив Босфор.