17:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минэнерго США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Реализация сырья начнётся 17 декабря.

Об этом говорится заявлении американского министерства энергетики.

В ноябре президент Джо Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается для снижения цен на топливо в США и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке. Говорит Москва