США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
17:30 11.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минэнерго США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Реализация сырья начнётся 17 декабря.
Об этом говорится заявлении американского министерства энергетики.
В ноябре президент Джо Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается для снижения цен на топливо в США и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке. Говорит Москва
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