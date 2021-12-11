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Торнадо обрушилось на склад Amazon в штате Иллинойс, множество сотрудников завалило товарами - ТВ

13:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки человек оказались под завалами после частичного обрушения склада компании Amazon в американском городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) из-за торнадо. Об этом в пятницу сообщило местное отделение телеканала "Фокс ньюс" со ссылкой на власти.

Согласно его сведениям, в здании могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели. На данный момент сообщения о пострадавших не поступали.

В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

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