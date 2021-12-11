Интерес россиян к обмену валют в ноябре упал на почти на четверть - исследование

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в ноябре в сравнении с октябрем почти на четверть реже пользовались валютообменниками. Такие результаты показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении ТАСС.

При этом, согласно статистике, общее количество валютообменных операций в ноябре этого года оказалось на 30% выше, чем в том же месяце годом ранее, тогда как относительно октября 2021 года, показавшего заметный рост интереса к обмену валюты, спрос на обмен оказался ниже на 23%.

Сумма операций, по данным банка, в ноябре 2021 года была немного ниже, чем в ноябре 2020 года - на 4%, а также на 26% ниже, чем в октябре 2021 года. Средний чек в ноябре этого года составил 68 288 руб.

"Кстати, в 2020 и 2019 гг. ноябрь также проигрывал октябрю по количеству валютообменных операций. Возможно, традиционное затишье в предпоследний месяц года - это своеобразная подготовка к декабрю, когда в преддверии сезона новогодних путешествий в другие страны спрос на доллары и евро заметно растет", - указывают авторы исследования.

В ноябре 2021 года валюту продавали чаще, чем покупали. Как показала статистика "Русского стандарта", в общем количестве операций ноября с долларами и евро на продажу пришлось 57%, а на покупку 43%.

В обмене валюты россияне традиционно предпочитают доллары, а не евро. Причем в ноябре, так же как и в октябре, они их чаще продавали, чем покупали. На продажу пришлось 58% всех операций с американской валютой, а на покупку - оставшиеся 42%. Средний чек обмена американской валюты в ноябре составил 859 долларов, европейской валюты - 981 евро.