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В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки

12:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 288, до 9 986 967. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%. 

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 446. Всего уже выздоровели 8 709 964 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 171 против 1 176 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 288 351 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) поднялась до 2,89%, следует из данных штаба.

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