Умер бывший начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин
16:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин умер после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
"Федор Иванович скончался на 85-м году после продолжительной болезни", - сказал он.
Генерал Ладыгин возглавлял ГРУ ГШ с 1992 по 1997 год.
Военачальник будет похоронен на Федеральном военно- мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
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