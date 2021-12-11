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Умер бывший начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин

16:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин умер после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Федор Иванович скончался на 85-м году после продолжительной болезни", - сказал он.

Генерал Ладыгин возглавлял ГРУ ГШ с 1992 по 1997 год.

Военачальник будет похоронен на Федеральном военно- мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

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