Житель ФРГ отсудил компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы

18:00 Источник: Эхо Москвы

Жителю Германии удалось отсудить компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы. Федеральный социальный суд ФРГ постановил выплатить страховку мужчине, который сломал позвонок, спускаясь по лестнице из спальни к домашнему офису. Инцидент произошел в 2018 году.

Как пишет газета The Guardian, два суда разошлись во мнении, можно ли считать путь от кровати до компьютера «поездкой на работу».

Однако высшая инстанция пришла к выводу, что, поскольку мужчина обычно начинал работать сразу же после пробуждения, не позавтракав, это можно сравнить с дорогой на работу. Эхо Москвы