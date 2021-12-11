Житель ФРГ отсудил компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы
18:00 11.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Жителю Германии удалось отсудить компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы. Федеральный социальный суд ФРГ постановил выплатить страховку мужчине, который сломал позвонок, спускаясь по лестнице из спальни к домашнему офису. Инцидент произошел в 2018 году.
Как пишет газета The Guardian, два суда разошлись во мнении, можно ли считать путь от кровати до компьютера «поездкой на работу».
Однако высшая инстанция пришла к выводу, что, поскольку мужчина обычно начинал работать сразу же после пробуждения, не позавтракав, это можно сравнить с дорогой на работу. Эхо Москвы
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