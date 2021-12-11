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НОВОСТИ

Саакашвили осмотрит психиатр

18:30 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние здоровья экс- президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр. Об этом в субботу сообщил журналистам врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования", - сказал Григолия после посещения бывшего президента.

Родные и близкие Саакашвили неоднократно заявляли, что бывший глава государства находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.

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