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Отравление наркотиками среди подростков за год выросло на 60% - МВД РФ

19:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отравление наркотиками среди подростков в период пандемии в России за последний год возросло на 60%. Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.

"Мы, к сожалению, видим и ставим перед собой задачу, чтобы этого явления не было, но пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%", - сказал он в субботу на Всероссийском патриотическом форуме.

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