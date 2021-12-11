Отравление наркотиками среди подростков за год выросло на 60% - МВД РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отравление наркотиками среди подростков в период пандемии в России за последний год возросло на 60%. Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.

"Мы, к сожалению, видим и ставим перед собой задачу, чтобы этого явления не было, но пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%", - сказал он в субботу на Всероссийском патриотическом форуме.