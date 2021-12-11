Британия призывает своих союзников найти альтернативу российскому газу

20:30 Источник: Эхо Москвы

Великобритания призывает своих союзников искать альтернативу российскому газу. Министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс считает, что Европа должна таким образом снизить влияние Москвы.

Трасс добавила, что запуск проекта «Северный поток-2» может усилить негативное развитие ситуации вокруг Украины. Запад обеспокоен сообщениями о том, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. В Кремле, в свою очередь, отрицают какие-либо агрессивные планы в отношении соседнего государства. Эхо Москвы