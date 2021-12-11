Британия призывает своих союзников найти альтернативу российскому газу
20:30 11.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Великобритания призывает своих союзников искать альтернативу российскому газу. Министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс считает, что Европа должна таким образом снизить влияние Москвы.
Трасс добавила, что запуск проекта «Северный поток-2» может усилить негативное развитие ситуации вокруг Украины. Запад обеспокоен сообщениями о том, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. В Кремле, в свою очередь, отрицают какие-либо агрессивные планы в отношении соседнего государства. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 20:00 11.12.2021
- В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием
- 19:30 11.12.2021
- Российские математики призвали отложить проведение международного конгресса в Петербурге из-за дела Мифтахова
- 19:00 11.12.2021
- Отравление наркотиками среди подростков за год выросло на 60% - МВД РФ
- 18:30 11.12.2021
- Саакашвили осмотрит психиатр
- 18:00 11.12.2021
- Житель ФРГ отсудил компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы
- 17:30 11.12.2021
- США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
- 17:00 11.12.2021
- Интерес россиян к обмену валют в ноябре упал на почти на четверть - исследование
- 16:00 11.12.2021
- Умер бывший начальник ГРУ Генштаба генерал Федор Ладыгин
- 15:00 11.12.2021
- Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед республикой»
- 14:00 11.12.2021
- В Москве выявили 3 140 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать