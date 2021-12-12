Акции протеста против ковид-паспортов прошли в Испании

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации против нового коронавируса прошли в субботу вечером в испанских городах Барселона и Валенсия. Об этом сообщило агентство Европа Пресс.



По его информации, в каталонской столице к митингу присоединились около 3 тыс. человек. Участники манифестации пронесли плакаты с надписями "Медицинский паспорт, тоталитарное государство" и "Уважайте наш выбор". Протестующие, многие из которых пришли на акцию без масок, также скандировали "Свобода". В Каталонии ковид-паспорт обязателен для доступа в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения.



Демонстрация против сертификата о вакцинации также прошла в центре Валенсии. Участники протеста скандировали "Свобода", "Детей не трогать", "Это не вакцина, это эксперимент". На плакатах собравшихся можно было прочесть: "Нет политической, социальной и медицинской диктатуре", "Вакцина убивает" и другие надписи. В Валенсии ковид- паспорт требуется для входа среди прочего в развлекательные заведения и рестораны вместимостью более 50 человек.



