С начала пандемии в РФ почти в 1,5 сократилось число занятых в фитнес-отрасли

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество занятых в фитнес-отрасли в России сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии коронавируса, с 768 тыс. до 518,4 тыс. человек. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС глава Национального фитнес- сообщества Елена Силина.



"До пандемии в отрасли было задействовано 768 тыс. сотрудников. По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тыс., а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тыс. специалистов", - сказала она.



По словам Силиной, фитнес-отрасль в течение 2020-2021 годов потеряла около 40% игроков. При этом оборот рынка за прошлый год уменьшился со 167 млрд рублей в начале 2020 года до 125,25 млрд рублей к настоящему времени.



