Трамп раскритиковал Байдена за видеопереговоры с Путиным

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп подверг критике нынешнего главу Белого дома демократа Джо Байдена за то, как тот провел 7 декабря переговоры в формате видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп выступал в субботу в штате Флорида перед сторонниками, которые выложили фрагменты видеозаписи его речи в "Твиттере".



"Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен", - отметил Трамп, рассказывая своему собеседнику - журналисту Биллу О'Райли - о своем отношении к Байдену. При этом Трамп сказал, что не хочет говорить о том, что "Байден некомпетентный".



Трамп не пояснил, что конкретно он имел в виду, говоря о встрече Путина с Байденом, поскольку 7 декабря в эфире были показаны только кадры приветствия президентов России и США.



