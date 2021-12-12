Трамп раскритиковал Байдена за видеопереговоры с Путиным
09:30 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен", - отметил Трамп, рассказывая своему собеседнику - журналисту Биллу О'Райли - о своем отношении к Байдену. При этом Трамп сказал, что не хочет говорить о том, что "Байден некомпетентный".
Трамп не пояснил, что конкретно он имел в виду, говоря о встрече Путина с Байденом, поскольку 7 декабря в эфире были показаны только кадры приветствия президентов России и США.
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