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Порядка 30 тыс. незаконно вывезенных артефактов вернулись в Египет за последние 10 лет

10:30 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каир за последние 10 лет сумел добиться возвращения на родину порядка 30 тыс. незаконно вывезенных из страны в разное время древних артефактов. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала "Аль-Хаят" главный инспектор департамента возвращенных древностей Министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад.

По его словам, специалисты ведомства "отслеживают аукционы по всему миру и продажи в интернете" через зарубежные и египетские сайты, а также социальные сети. "С 2011 года египетскому государству удалось вернуть 29 300 артефактов, - сказал он. - Только в этом году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5 300 памятников древнеегипетской цивилизации". Все вывезенные контрабандным путем артефакты зарегистрированы в архивах, и сейчас ведутся работы по их возвращению в Египет, добавил он.

Главный инспектор рассказал, что после репатриации культурные ценности реставрируют, а затем выставляют в музеях. Так, по его словам, одним из таких возвращенных артефактов стал обнаруженный в Бельгии древний скелет человека, который сейчас является частью экспозиции Национального музея египетской цивилизации в Каире.

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