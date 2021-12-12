Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, перенес инсульт в лондонской тюрьме

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года. Об этом сообщила в воскресенье газета "Дейли мейл" со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.



По ее информации, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По мнению Моррис, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья. Произошедшее сказалось на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Ассанж прошел МРТ головного мозга, теперь он принимает медикаменты против инсульта.



Как сообщает издание, Минюст Великобритании отказался от комментариев.



