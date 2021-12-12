Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, перенес инсульт в лондонской тюрьме
10:40 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По мнению Моррис, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья. Произошедшее сказалось на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Ассанж прошел МРТ головного мозга, теперь он принимает медикаменты против инсульта.
Как сообщает издание, Минюст Великобритании отказался от комментариев.
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