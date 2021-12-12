Первым в мире безбумажным кабинетом министров стало правительство Дубая
11:10 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодняшний день ознаменовал начало нового этапа цифровизации всех аспектов жизни Дубая [...] - мы завершили переход к полностью безбумажному правительству", - сказал он, уточнив, что отныне все правительственные операции и услуги населению будут оказываться исключительно посредством электронных технологий.
Наследный принц напомнил, что инициатива безбумажного правительства была выдвинута вице-президентом и премьер- министром Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом четыре года назад. Тогда он пообещал, что после 2021 года ни сотрудникам исполнительных органов власти эмирата, ни потребителям госуслуг не понадобится распечатывать какие- либо документы.
"Сегодня это обещание выполнено", - отметил Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Отныне весь внутренний и внешний документооборот во всех государственных учреждениях эмирата осуществляется только в электронном виде через специальные информационные платформы.
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