0
0
149
НОВОСТИ

Первым в мире безбумажным кабинетом министров стало правительство Дубая

11:10 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дубая стало первым в мире безбумажным кабинетом министров, перейдя полностью на цифровые технологии. Об этом объявил наследный принц эмирата, председатель исполнительного совета Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщило в субботу эмиратское информационное агентство ВАМ.

"Сегодняшний день ознаменовал начало нового этапа цифровизации всех аспектов жизни Дубая [...] - мы завершили переход к полностью безбумажному правительству", - сказал он, уточнив, что отныне все правительственные операции и услуги населению будут оказываться исключительно посредством электронных технологий.

Наследный принц напомнил, что инициатива безбумажного правительства была выдвинута вице-президентом и премьер- министром Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом четыре года назад. Тогда он пообещал, что после 2021 года ни сотрудникам исполнительных органов власти эмирата, ни потребителям госуслуг не понадобится распечатывать какие- либо документы.

"Сегодня это обещание выполнено", - отметил Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Отныне весь внутренний и внешний документооборот во всех государственных учреждениях эмирата осуществляется только в электронном виде через специальные информационные платформы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 12.12.2021
Из-за торнадо в США погибли 79 человек - СМИ
0
145
10:40 12.12.2021
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, перенес инсульт в лондонской тюрьме
0
202
10:30 12.12.2021
Порядка 30 тыс. незаконно вывезенных артефактов вернулись в Египет за последние 10 лет
0
196
09:30 12.12.2021
Трамп раскритиковал Байдена за видеопереговоры с Путиным
0
321
09:25 12.12.2021
С начала пандемии в РФ почти в 1,5 сократилось число занятых в фитнес-отрасли
0
278
09:20 12.12.2021
Акции протеста против ковид-паспортов прошли в Испании
0
264
21:00 11.12.2021
Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря - Госдеп
0
778
20:30 11.12.2021
Британия призывает своих союзников найти альтернативу российскому газу
0
1083
20:00 11.12.2021
В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием
0
1068
19:30 11.12.2021
Российские математики призвали отложить проведение международного конгресса в Петербурге из-за дела Мифтахова
0
1168

Возврат к списку